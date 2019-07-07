Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç...
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Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç olgusunu farklı yönleriyle ele alan "Huzuru Köyde Bulanlar" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Abonelerimizin dikkatine;
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç olgusunu farklı yönleriyle ele alan "Huzuru Köyde Bulanlar" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
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