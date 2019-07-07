Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç...
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Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç...

5 dakika önce

Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç olgusunu farklı yönleriyle ele alan "Huzuru Köyde Bulanlar" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Abonelerimizin dikkatine; Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç..., System.String[]
Abonelerimizin dikkatine;
Şehirlerden köylere dönüş yapan insan hikayelerini içeren, tersine göç olgusunu farklı yönleriyle ele alan "Huzuru Köyde Bulanlar" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.
Saygılarımızla.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Güncel
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