Abonelerimizin Dikkatine; Son Dönemde Giderek Artan, İnsanların Yanı Sıra Ülkelerin Ekonomilerini,...

Abonelerimizin dikkatine; Son dönemde giderek artan, insanların yanı sıra ülkelerin ekonomilerini, siyasi yapılarını, güvenliklerini tehdit eden siber saldırılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin hazırladığımız "Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri" başlıklı dosya haberlerimizin,...

Abonelerimizin dikkatine;

Son dönemde giderek artan, insanların yanı sıra ülkelerin ekonomilerini, siyasi yapılarını, güvenliklerini tehdit eden siber saldırılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin hazırladığımız "Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri" başlıklı dosya haberlerimizin, yarından itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak yayımlanmasına başlanacaktır.

Saygılarımızla.

AA

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