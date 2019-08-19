Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan...
Son Dakika Ekonomi Haber

Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan...

1 saat önce

Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan "Türkiye'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan..., System.String[]
Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan " Türkiye'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Saygılarımızla.
Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? CHP Milletvekili Karabat'tan olay yaratacak iddia
Hobi olarak akvaryum karidesi yetiştirmeye başladı! Şimdi siparişlere yetişmeye çalışıyor Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 oranında fiziki gerçekleşme sağlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]