Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan...
1 saat önce
Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan "Türkiye'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:56 Kaynak: AA
Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan " Türkiye
'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Saygılarımızla.
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