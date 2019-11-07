Abonelerimizin dikkatine;

Türk dizilerin gördüğü ilgi ve farklı yönlerden toplumlar arası ilişkilere etkilerini ele alan "Uluslararası Köprü Kuran Türk Dizileri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından (8 Kasım) itibaren fotoğraflı ve görüntülü olarak başlanacaktır.

Saygılarımızla.