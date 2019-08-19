Abonelerimizin dikkatine; Türk savunma sanayisinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı...
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Abonelerimizin dikkatine; Türk savunma sanayisinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirdiği tabanca ve tüfeklerin seri üretim çalışmalarına ilişkin "Savunma Sanayisinde Yerli Silah Mesaisi" başlıklı dosya...
Abonelerimizin dikkatine; Türk savunma sanayisinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirdiği tabanca ve tüfeklerin seri üretim çalışmalarına ilişkin "Savunma Sanayisinde Yerli Silah Mesaisi" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır. Saygılarımızla. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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