Abonelerimizin Dikkatine;Türkiye'nin Önde Gelen Kış ve Termal Turizm Merkezlerindeki Tatil...
8 dakika önce
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin önde gelen kış ve termal turizm merkezlerindeki tatil imkanlarına ilişkin bilgileri de içeren "Yarıyıl Tatilinin Gözde Rotaları" başlıklı paket haber çalışması kapsamında hazırlanan 9 haber, fotoğraflı ve görüntülü olarak 1-9 Ocak tarihlerinde yayımlanacaktır.
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye
'nin önde gelen kış ve termal turizm merkezlerindeki tatil imkanlarına ilişkin bilgileri de içeren "Yarıyıl Tatilinin Gözde Rotaları" başlıklı paket haber çalışması kapsamında hazırlanan 9 haber, fotoğraflı ve görüntülü olarak 1-9 Ocak tarihlerinde yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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