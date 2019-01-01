Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine;Türkiye'nin Önde Gelen Kış ve Termal Turizm Merkezlerindeki Tatil...

Abonelerimizin Dikkatine;Türkiye'nin Önde Gelen Kış ve Termal Turizm Merkezlerindeki Tatil...

8 dakika önce

Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin önde gelen kış ve termal turizm merkezlerindeki tatil imkanlarına ilişkin bilgileri de içeren "Yarıyıl Tatilinin Gözde Rotaları" başlıklı paket haber çalışması kapsamında hazırlanan 9 haber, fotoğraflı ve görüntülü olarak 1-9 Ocak tarihlerinde yayımlanacaktır.

Abonelerimizin Dikkatine;Türkiye'nin Önde Gelen Kış ve Termal Turizm Merkezlerindeki Tatil..., System.String[]
Abonelerimizin dikkatine;
Türkiye'nin önde gelen kış ve termal turizm merkezlerindeki tatil imkanlarına ilişkin bilgileri de içeren "Yarıyıl Tatilinin Gözde Rotaları" başlıklı paket haber çalışması kapsamında hazırlanan 9 haber, fotoğraflı ve görüntülü olarak 1-9 Ocak tarihlerinde yayımlanacaktır.
Saygılarımızla.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır

Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 10:10:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin Dikkatine;Türkiye'nin Önde Gelen Kış ve Termal Turizm Merkezlerindeki Tatil...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]