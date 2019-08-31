Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...

Türkiye 'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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