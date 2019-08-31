Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...
2 saat önce
Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Abonelerimizin dikkatine;
Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.
Saygılarımızla.
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