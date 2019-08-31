Son Dakika Haberleri: Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...
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Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve...

2 saat önce

Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

Abonelerimizin dikkatine; Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve..., System.String[]

Abonelerimizin dikkatine;

Türkiye'nin teknoloji alanında yürüttüğü projeler, öne çıkan yerli ve milli ürünler ile Teknofest'e ilişkin haberlerin yer alacağı "Türkiye'nin Teknoloji Atağı" başlıklı dosya haberlerimizin yayınlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.

Saygılarımızla.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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