ABONELERİMİZN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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3 saat önce
DHA: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
DHA: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Canlı yayındayız.
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