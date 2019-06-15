ABONELERİMİZN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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3 saat önce

DHA: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı.

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DHA: İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Canlı yayındayız.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
Bağcılar, İstanbul, DHA, Güncel
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