Abonelerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu
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İstanbul'da kar yağışının ardından Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan canlı yayınımız devam ediyor.
İstanbul
'da kar yağışının ardından Altunizade 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolundan canlı yayınımız devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:04 Kaynak: DHA
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