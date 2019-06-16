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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

1 saat önce

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUBinali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelişlerini canlı yayınlamayı planlıyoruz.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelişlerini canlı yayınlamayı planlıyoruz.


Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:15 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, Güncel
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