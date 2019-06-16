ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
1 saat önce
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUBinali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelişlerini canlı yayınlamayı planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:15 Kaynak: DHA
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