ABONELERİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikası alev alev yanıyor, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:02 Kaynak: DHA
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikası alev alev yanıyor, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. HAVADAN Canlı yayındayız.
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