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ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYIN

10 dakika önce

ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYINBayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşanıyor.

ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYIN, System.String[]

ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYIN

Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşanıyor. Havadan canlı yayındayız.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:03 Kaynak: DHA
Güncel
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