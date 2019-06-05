ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYIN
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ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYINBayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:03 Kaynak: DHA
ABONELERİN DİKKATİNE; HAVADAN CANLI YAYIN
Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşanıyor. Havadan canlı yayındayız.
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