Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor - Son Dakika
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Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor

11.05.2022 12:51
Abonelerini kaybeden Netflix harekete geçti: Parola paylaşımı kalkıyor, platform için reklamlar geliyor

Dev sosyal medya platformu Netflix, ciddi abone kayıpları yaşamaya başladı. Bu doğrultuda düğmeye basan yöneticiler, yıl sonuna kadar artık platform içi reklamların geleceğini ve parola paylaşımının sona ereceğini açıkladılar.

Dizi/film platformu Netflix, yılın ilk üç ayında 10 yıldır ilk kez 200.000 abone kaybettiğini ve önümüzdeki aylarda iki milyon daha kaybetmeyi beklediğini söyledi.

Hisselerinde düşüş yaşayan Netflix, yaşadığı bu sıkıntılı günlere çözüm için çalışmalara başladı. Netflix CEO'su Reed Hastings, abone sayısında düşme yaşandığını bildirdikten sonra önlemler almaya başladıklarını belirtti ve platformda reklamlara yer vermekten, ortak parola kullanımını sonlandırmaktan bahsetti.

YENİ UYGULAMALAR YIL SONUNA KADAR DEVREYE GİRECEK

Netflix, çalışmalarını hızlandırarak çalışanlarına bu yıl sonuna kadar planlarını devreye alacağını duyurdu.

Netflix yöneticileri, çalışanlara; Netflix hesap girişlerinin paylaşılmasına ilişkin baskının yanı sıra reklam destekli bir uygulamanın tanıtımının bu yılın dördüncü çeyreğinde en kısa sürede gelebileceğini söyledi.

Yöneticiler, yılın son üç ayında, başlangıçta belirtilenden daha hızlı bir şekilde, reklam destekli, daha düşük fiyatlı bir abonelik seçeneği sunmayı hedeflediklerini söyledi. Bu da Hastings'in abone kaybını duyururken reklamlı seçeneğin bir veya iki yıl içinde gelebileceğine dair öngörüsünden çok daha kısa sürede yeniliklerin gerçekleşeceği anlamına geliyor.

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