Son Dakika Haberleri: Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı
Son Dakika Güncel Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı - Son Dakika

Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin veya vidanjör hizmetleri alan vatandaşların abone olmaları gerektiğini belirterek, bu kişilerin kullanılmış atıksu...

Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin veya vidanjör hizmetleri alan vatandaşların abone olmaları gerektiğini belirterek, bu kişilerin kullanılmış atıksu hizmetlerini ödemekle yükümlü olduğunu, aksi taktirde cezai işlem yapılacağını duyurdu.


MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçak ekipleri tarafından kuyu veya benzeri su kullanımı yaparak, atıksu bedeli ödemeden kaçak kullanımların tespit edildiği, bununla ilgili MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler gereğince abonesiz artezyenden su kullanan ve atıksuyunu kanalizasyon hattına deşarj edenlerin abonelik yapması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, bilinçsizce yapılan tüketimlerin kaynak sularının azalmasına neden olduğu, bu nedenle vatandaşların su kullanımı konusunda daha duyarlı olması gerektiği belirtildi.


Vatandaşlara da bu konuda önemli görevler düştüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Artezyen suyu kullanıp, MESKİ kanalizasyon hattına abone olmadan deşarj edenler veya vidanjör hizmetleri alanlar hakkında vatandaşlara da önemli görevler düşmektedir. Vatandaşlarımızın 'Alo 185' çağrı merkezine, 444 8 185, 0 324 337 08 41 - 45 numaralı telefonlara, 0534 984 7 185 numaralı Whatsapp iletişim hattına bildirmeleri vatandaşlık görevleridir. Artezyenden abonesiz su kullanımı yapıp, atıksu bedeli ödemeyen özel ve tüzel kişilerin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için gerekli müracaatları yaparak abone olmaları gerekmektedir." - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı!
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Zehirlenme vakaları sonrası İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyen grup, İBB binası önünde su zammını protesto etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abonesiz artezyen su kullananlara ceza uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]