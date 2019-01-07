Son Dakika Haberleri: Abonlerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu

Abonlerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul'da kar yağışı tekrar başladı, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Abonlerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sarıyer'den canlı yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: DHA

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