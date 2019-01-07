Abonlerin Dikkatine; Canlı Yayın Duyurusu
1 saat önce
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSUİstanbul'da kar yağışı tekrar başladı, trafikte yoğunluk yaşanıyor.
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul
'da kar yağışı tekrar başladı, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sarıyer
'den canlı yayındayız.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: DHA
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