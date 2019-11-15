Son Dakika Haberleri: 'Abora-IV' Patara Antik Limanı'na taşındı
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'Abora-IV' Patara Antik Limanı'na taşındı

6 saat önce

ALMAN arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, kalıcı olarak sergileneceği Patara Antik Limanı'na nakledildi.

'Abora-IV' Patara Antik Limanı'na taşındı, System.String[]

ALMAN arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, kalıcı olarak sergileneceği Patara Antik Limanı'na nakledildi. Nakliye anından görüntüyü sosyal medyada paylaşan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 'Abora IV Patara'da, başardık. Teşekkürler' yazdı.

Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993'te, Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenmesiyle tasarlanan ve Bolivya'dan getirilen kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora- IV', Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ile ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebatı olan ve 2 bin yıl önceki denizcilik yöntemleriyle 'Barış ve uluslararası anlayış için yelken açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol alan, 14 metre uzunluğundaki gemi, 20 Eylül'de Kaş Limanı'na demirledi.

Kaptan ve personelin çiçekle karşılandığı geminin, kalıcı olarak Kaş'a bağlı Patara Antik Limanı'nda sergilenmesine karar verildi. Bu kararın ardından nakliye çalışmaları için hazırlıklara başlandı. Gemi, ana gövdesi kalacak şekilde parçalandı. TIR dorsesine yüklenen ana gövdenin, Patara Antik Limanı'na taşınma işlemi tamamlandı. Limanda tekrar birleştirilmesi planlanan gemi, burada sergilenecek.

Nakliye aşamasını sosyal medya üzerinden fotoğraflar ve video görüntüleri ile paylaşan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 'Abora IV Patara'da başardık. Teşekkürler' notunu yazdı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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