Üye Girişi
Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti - Son Dakika

Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti

21.09.2021 18:07
Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların geçen sezonki golcüsü Aboubakar'ı solladı. Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırırken, Aboubakar ise Beşiktaş'ta her 142.3 dakikada 1 gol atmıştı. Pas istatistiğinde de Batshuayi'nin ezici bir üstünlüğü bulunurken, Aboubakar'ın 76.2'lik isabet oranını 81.5'lik bir ortalama tutturarak geçti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi performansıyla Süper Lig'e damga vuruyor. Belçikalı golcü birçok istatistikte siyah-beyazlıların eski golcüsü Aboubakar'ı geride bıraktı.

KİLİT PAS SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Batshuayi, Süper Lig'de ortalama her 96.7 dakikada fileleri 1 kez havalandırdı. Aboubakar ise Kartal'da her 142.3 dakikada 1 gol attı. Belçikalı yıldız hücum hattında daha hareketli bir görüntü çizerken arkadaşlarına da sık sık pozisyon hazırladı ve her maç ortalama 1.5 kilit pas verdi. Kamerunlu golcü ise 0.9'da kilit pasta kaldı. Yine pas istatistiğinde 'Batsman' yüzde 81.5 isabetle oynarken, Aboubakar'ın isabet yüzdesi 76.2. Kartal'ın yeni transferi, her maç ortalama kaleyi 4.2 kez yokladı. Aboubakar'ın bu alandaki performansı ise maçı başına 3 şut.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI ŞİMDİDEN GEÇTİ

Aboubakar geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giyerken, 15 gol ve 5 asistle oynadı. Bununla beraber Batshuayi, Beşiktaş'ta şimdiden geçen sezon kiralık forma giydiği Crystal Palace'a göre daha çok katkı verdi. Batsman, geçen sezonu 2 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi 17:38 Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi 17:27 Pastanede çalışan çocuğu taciz iddiasıyla yargılanan şahsa 2,5 yıl hapis cezası verildi
Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında 17:24 Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi 17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin 17:03 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
Oyuncu Uğur Arda Aydın, 16:42 Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan hapis cezasına çarptırıldı Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor

Son Dakika Haberleri
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:39 Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada
17:37 Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
17:19 Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
16:58 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı Koşu sırasında fenalaştı! Bitiş çizgisini geçen yarışmacı hastaneye kaldırıldı         
17:46
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada         
17:40
Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar         
17:31
Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu         
17:25
Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor Demirören Grubu, bankalarla pazarlığa oturdu! 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak istiyor         
17:19
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahne almayacak Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Tarkan, korona nedeniyle bir süre daha sahne almayacak         
16:38
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Yargıtay'dan dikkat çeken karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok Yargıtay'dan dikkat çeken karar: İki babadan da yetim maaşı almaya engel yok         
10:59
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 18:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Aboubakar'a nal toplattı! Batshuayi'nin istatistikleri siyah-beyazlıları mest etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement