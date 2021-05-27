Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı

Beşiktaş'ta Aboubakar krizi bitmiyor. Kamerunlu forvet, kendisine yapılan 1.5 milyon euroluk teklife '3 milyon euro' istiyorum diye yanıt verdi. Beşiktaş ise geri adım attı ve son çağrısını yaptı. Kartal'dan, "Bizim istediğimiz şartlarda olursa devam edebiliriz" mesajı verildi.

İKİ FORVET ALINACAK

Aboubakar ile şartlarda anlaşılamaması halinde forvet hattına en az 2 takviye yapılacak. Beşiktaş'ın bonuslarla en fazla 2 milyon euroya çıkabileceği belirtildi. Aboubakar'ı Fenerbahçe ve İspanya La Liga'dan isteyen takımlar var.