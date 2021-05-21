Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim - Son Dakika

Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim

21.05.2021 11:14
Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim, System.String[]

Beşiktaş'ta bir maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin uzayacak olması nedeniyle sakatlığını bahane ederek son haftalarda forma giymediği öne sürülen Kamerunlu golcü Aboubakar, Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, "Fenerbahçe ve Galatasaray'la adım geçiyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Mesela Nouma gibi isim bırakıp, efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Aboubakar, transfer söylentilerine cevap verdi. Fotomaç'a röportaj veren Aboubakar, Fenerbahçe iddialarına çok sert çıktı.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

"Bu sene benim için çok özel bir sene oldu. Çünkü annemi kaybettim. Bu nedenle kupayı ve şampiyonluğu kaybetmemem gerekiyordu, çok çalıştım, başardım. Evet son maçlarda oynayamadım ama her zaman onların yanındaydım. Tüm takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim.

"COŞKUM HİÇ EKSİLMEDİ"

ben hedefleri olan bir futbolcuyum. Her zaman kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Bu nedenle takımımın, takım arkadaşlarımın, hocamın, taraftarımın mutlu olmasını yani kazanmasını isterim. İster saha içinde ister saha dışında bu coşkumu hiç kaybetmedim, kaybedeceğimi de sanmıyorum.

"HOCAMIZIN YOLU AÇIK"

Hocamız iyi bir enerji verdi bize. Biz de grup olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Tecrübeli oyuncu olarak bizler başta olmak üzere. Bazı çekingen oyuncular var, onlar arka planda kalmamalı, onları itmek gerekiyor. Oyuncu grubu da çok büyük bir performans gösterdi. Tekrar hocamıza gelecek olursak; iyi bir hocamız var, iyi yolda ilerliyor, kendisini geliştirip çok daha iyi bir hoca olacağına eminim.

"BEN GURURLU BİR İNSANIM"

F.Bahçe ve G.Saray'la adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi Nouma burada nasıl bir isim bıraktıysa, ben de bir isim bırakmak için buraya geldim. Her futbolcu için de bu geçerli.

"TEK YILDIZ GHEZZAL DEĞİL"

Tek yıldız Ghezzal değil, takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Diğer oyuncularla da iyi anlaştığımı düşünüyorum. Çünkü benim oyun anlayışımda hangi oyuncunun ne yeteneği var; topu önüme mi atar, ayağıma mı atar, ya da kendisi mi ister, bunları anlamaya çalışıyorum. Bunun için hareketlenmelerimi ona göre yapıyorum ve hepsiyle de iyi anlaştığımı düşünüyorum.

Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim

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Son Dakika Spor Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim - Son Dakika Spor


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