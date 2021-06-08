Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım

Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede "30 maç oynarsa sözleşmesi uzar" maddesini işletmeyen Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan'a gitti.

Daha önce Talisca'nın da transfer olduğu Al Nassr kulübü resmi açıklamayla Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu. Kamerunlu futbolcunun 3 yıl için 18 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.Beşiktaş, Aboubakar'ın ayılmasıyla 2 santrafor transferi yapmak zorunda kalacak.