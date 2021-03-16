Aboubakar'dan kupada siftah
16.03.2021 21:21
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Başakşehir filelerini havalandıran Aboubakar, kupadaki ilk golüne imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Başakşehir filelerini havalandıran Aboubakar, kupadaki ilk golüne imza attı.
Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinin 17. dakikasında Vincent Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız golcü, Tolga Ciğerci'yi şık bir çalımla geçerek kaleci Mert'in sağından topu filelerle buluşturdu ve Türkiye Kupası'ndaki ilk golüne imza attı. Bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 15 kez gol sevinci yaşayan ve 5 de asist yaparak 20 gole direkt etki eden Aboubakar, Türkiye Kupası'nda da ilk gol sevincini yaşadı.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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