Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor - Son Dakika

Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor

13.05.2021 16:59
Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığını gerekçe göstererek forma giymeyen Vincent Aboubakar, takımını şampiyonluk yolundaki kritik maçlarda yalnız bırakmıştı. Kamerunlu golcü için gündeme ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. 30 resmi maçta forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak Aboubakar'ın, kontratındaki bu maddenin yürürlüğe girmemesi için oynamadığı öne sürüldü. Konuyla ilgili menajerinden büyük baskı gördüğü öğrenilen Kamerunlu golcü, yıllık ücretinde 250 bin euro zam istiyor.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son haftaya girilirken Beşiktaş'ta Aboubakar, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kamerunlu golcü için ortaya atılan son iddialar ise ortalığı karıştıracak cinsten. Aslında sakatlığı bulunmayan Aboubakar'ın sözleşmesindeki maddenin devreye girmemesi için forma giymediği iddia edildi.

MENAJERİ BASKI YAPIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasında kriz yaşanıyor. Aboubakar sakatlığını öne sürerek mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. Haberde golcü futbolcunun menajerinin bu konuda Kamerunluya baskı yaptığı belirtilirken, 1.5 milyon euroluk maaşın 1 milyon 750 bin euroya çıkartılmasını istiyor.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusunun Göztepe maçına yetişemeyeceğini açıklarken, Aboubakar Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. 29 yaşındaki futbolcu olası 2 maç ceza sonrası Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak.

10 MAÇTA SADECE 1 KERE OYNADI

Beşiktaş'ın son oynadığı 10 maçın 9'unu kaçıran Aboubakar, bu sürede sadece Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında görev yapabildi. Karşılaşmada sakatlığı nükseden Aboubakar, maça devam edemedi.

Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor

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Son Dakika Spor Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (8)
  • cem: oynamiyacaksa ne diye geldi ya. sen ekmeğini yediğin çanaga etmek değil nedir. maçlara da sokmayin izlemesin Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • Burtulu: Ben de FB'nin sen oynama biz seni alırız dediğini düşünüyordum. Şimdi nolacak fb'nin şampiyonlığu hayal oldu. Bjk şampiyonluğu kaçırırsa sebebi Abubakardır. Adamı topa tutarlar, tefe kor çalarlar, zurna gibi öttürürler. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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