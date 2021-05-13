Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek son haftaya girilirken Beşiktaş'ta Aboubakar, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kamerunlu golcü için ortaya atılan son iddialar ise ortalığı karıştıracak cinsten. Aslında sakatlığı bulunmayan Aboubakar'ın sözleşmesindeki maddenin devreye girmemesi için forma giymediği iddia edildi.

MENAJERİ BASKI YAPIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Vincent Aboubakar arasında kriz yaşanıyor. Aboubakar sakatlığını öne sürerek mukavelesindeki '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' hükmünün yürürlüğe girmemesi için oynamıyor. Haberde golcü futbolcunun menajerinin bu konuda Kamerunluya baskı yaptığı belirtilirken, 1.5 milyon euroluk maaşın 1 milyon 750 bin euroya çıkartılmasını istiyor.

PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncusunun Göztepe maçına yetişemeyeceğini açıklarken, Aboubakar Fatih Karagümrük maçındaki olaylar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. 29 yaşındaki futbolcu olası 2 maç ceza sonrası Türkiye Kupası finalinde de yer almayacak.

10 MAÇTA SADECE 1 KERE OYNADI

Beşiktaş'ın son oynadığı 10 maçın 9'unu kaçıran Aboubakar, bu sürede sadece Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında görev yapabildi. Karşılaşmada sakatlığı nükseden Aboubakar, maça devam edemedi.