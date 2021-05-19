Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu

Final karşılaşmasının ardından röportaj veren Aboubakar'a takım arkadaşlarından sürpriz geldi. Rosier ve N'koudou Aboubakar'ın açıklama yaptığı anlarda röportaja dahil oldu. Arkadaşını öpen Rosier, izleyenleri gülümsetti.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş 'ta futbolcular büyük bir coşku yaşıyor. Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor 'u 2-0 yenen siyah-beyazlıların maç sonu kutlamaları renkli anlara sahne oldu.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler