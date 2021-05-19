Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta futbolcular büyük bir coşku yaşıyor. Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlıların maç sonu kutlamaları renkli anlara sahne oldu.
Final karşılaşmasının ardından röportaj veren Aboubakar'a takım arkadaşlarından sürpriz geldi. Rosier ve N'koudou Aboubakar'ın açıklama yaptığı anlarda röportaja dahil oldu. Arkadaşını öpen Rosier, izleyenleri gülümsetti.
Son Dakika › Spor › Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu - Son Dakika Spor