Aboubakar'ın acı günü

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. 28 yaşındaki futbolcu, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı. Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, Kamerun basınındaki haberlere göre, banyoda düşerek hastanede yapılan acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. (İHA)

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