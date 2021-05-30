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Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı - Son Dakika

Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı

30.05.2021 19:32

Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla kapatan Cenk Tosun'un Aboubakar için söylediği sözler gündeme oturdu. Yıldız futbolcu verdiği röportajda, Kamerunlu yıldızın oynadıkları maçların skorlarını önceden bildiğini söyledi. Tosun, "Böyle bir şey olamaz ya. Şampiyonluk maçının skorunu verdi. Antalya maçında da aynısı oldu, oturdu bir şeyler yaptı. Maç o ara 1-0'dı, 'Hiç izlemeyin 2-0 bitecek bu maç' dedi. Adam çok enteresan, ben korktum." ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, YouTube'da "Atakan Kurt ile Futbol Anıları" programına katıldı. Yıldız futbolcunun Vincent Aboubakar için dedikleri ise röportaja damga vurdu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Siyah-beyazlı futbolcu, Aboubakar'ın kendilerine maç skorları verdiğini ve bunların hep tuttuğunu söyledi. Tosun, "Böyle bir şey olamaz ya. Şampiyonluk maçının skorunu verdi. Antalya maçında aynısı oldu, oturdu bir şeyler yaptı. Maç o ara 1-0'dı, 'Hiç izlemeyin 2-0 bitecek bu maç' dedi. Adam çok enteresan. Dua mı ediyor artık ne yapıyorsa ben korktum, tüylerim diken diken oldu." ifadelerini kullandı.

Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı

Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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