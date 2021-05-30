Aboubakar'ın çılgın yeteneği! Yıldız futbolcunun maç skorlarını önceden bildiği ortaya çıktı

Cenk Tosun, YouTube'da "Atakan Kurt ile Futbol Anıları" programına katıldı. Yıldız futbolcunun Vincent Aboubakar için dedikleri ise röportaja damga vurdu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Siyah-beyazlı futbolcu, Aboubakar'ın kendilerine maç skorları verdiğini ve bunların hep tuttuğunu söyledi. Tosun, "Böyle bir şey olamaz ya. Şampiyonluk maçının skorunu verdi. Antalya maçında aynısı oldu, oturdu bir şeyler yaptı. Maç o ara 1-0'dı, 'Hiç izlemeyin 2-0 bitecek bu maç' dedi. Adam çok enteresan. Dua mı ediyor artık ne yapıyorsa ben korktum, tüylerim diken diken oldu." ifadelerini kullandı.