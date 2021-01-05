Aboubakar, İstanbul'a döndü
05.01.2021 13:07
- Aboubakar, İstanbul'a döndü Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü.
- Aboubakar, İstanbul'a döndü
İSTANBUL - Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü.
Annesi vefat eden ve 28 Aralık'ta cenaze için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü. Pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde üzüntüsü objektiflere yansıyan golcü oyuncu, bugün İstanbul'a döndü. Öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen yıldız oyuncu, ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti.
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