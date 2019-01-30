Son Dakika Haberleri: Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor

Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor

56 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti.

Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Spor
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