Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
56 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.
Evkur Yeni Malatyaspor
Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere
'nin Fulham
takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti.
Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye
'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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