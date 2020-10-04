Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de - Son Dakika

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza, Gençlerbirliği maçında ilk kez 11'de forma giydi.

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de, System.String[]

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza, Gençlerbirliği maçında ilk kez 11'de forma giydi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gençlerbiliği maçında bu sezon ilk kez 11'de forma şansı buldu. Töre geçen hafta oynanan Konyaspor maçında 61. dakikada, Aboubakar ise 46. dakikada forma giymişti. Lisansı yetişmeyen Josef de Souza ise bu maçta kadroya dahil olmamıştı.

Aboubakar 1220 gün sonra

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Aboubakar, 1220 gün sonra ilk kez siyah-beyazlı forma ile bir mücadeleye 11'de başladı. Beşiktaş 3 Haziran 2017 tarihinde Ankaraspor'u 4-0 mağlup ederken Kamerunlu oyuncu bu mücadelede 1 gol atmıştı.

Gökhan Töre ise 707 gün sonra siyah-beyazlı forma ile 11 başladı. Töre son olarak 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçına 11'de başlamıştı. O mücadelede 33. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmıştı.

Josef de Souza ilk kez "siyah-beyaz" dedi

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Josef de Souza ise ilk kez Beşiktaş formasıyla bir mücadeleye çıktı. Geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Yalçın tarafından 11'de görevlendirildi. - İSTANBUL

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de
Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de
Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de
Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de
Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11'de - Son Dakika Spor

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