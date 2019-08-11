Son Dakika Haberleri: Aboubakar ve Kamil Wilczek gündemde
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Aboubakar ve Kamil Wilczek gündemde

29 dakika önce

Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.

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Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.

Aboubakar'da olumsuzluk yaşanması halinde ise rotanın Brondby forması giyen Kamil Wilczek'e çevrileceği bildirildi.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:34 
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