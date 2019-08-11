Aboubakar ve Kamil Wilczek gündemde
29 dakika önce
Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.
Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.
Aboubakar'da olumsuzluk yaşanması halinde ise rotanın Brondby forması giyen Kamil Wilczek'e çevrileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:34
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