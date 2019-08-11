Aboubakar ve Kamil Wilczek gündemde

Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.

Bu doğrultuda siyah beyazlıların eski golcüsü Aboubakar için Porto ile görüşüldüğü ve Kamerunlu forvetin yeniden kiralanması için adımlar atıldığı öğrenildi.



Aboubakar'da olumsuzluk yaşanması halinde ise rotanın Brondby forması giyen Kamil Wilczek'e çevrileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi:

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi

Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı

Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!