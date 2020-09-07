Aboubakar ve Koita bombası

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın sürpriz bir şekilde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutması sonrasında Siyah- Beyazlılar, forvet arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; Ze Luis için Porto'yla, Oumar Niasse ve Papiss Cisse'yle de oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı.

Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen Vincent Aboubakar için çalışma başlatan Kara Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. Menajerinin herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü Trabzonspor'la oynanacak 2020- 21 sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Umut Nayir takasta önerildi

Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultusunda Kasımpaşa'nın golcüsü Bengali- Fode Koita için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin son olarak 29 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut Nayir'i önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.