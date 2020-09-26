Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta
Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Kulübün sosyal medya hesabından da deneyimli oyuncu için "Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!" mesajıyla video yayınlandı.
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