Aboubakar zirveye çıktı - Son Dakika

Aboubakar zirveye çıktı

07.03.2021 11:29
Aboubakar zirveye çıktı, System.String[]

Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Aboubakar, gol sayısını 15'e yükseltirken krallık yarışında ikinci sıraya çıktı.

Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Aboubakar, gol sayısını 15'e yükseltirken krallık yarışında ikinci sıraya çıktı. Aboubakar yaptığı 4 asistle 19 gole direkt katkı vererek bu alanda zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ın yıldızları farkını ortaya koymaya devam ediyor. Gaziantep FK karşısında 2 gol atarak galibiyeti getiren isim olan Vincent Aboubakar, gol sayısını da 15'e yükseltti. Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Gaziantep FK mücadelesinde 15 ve 72. dakikalarda fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, ligdeki gol sayısını 15'e çıkarırken, 18 golü bulunan Boupendza'yla arasındaki farkı da 3'e indirdi. Aboubakar'ın ligde 4 de asisti bulunuyor. Bu sezon 19 gole direkt katkı yapan golcü oyuncu, bu alanda Süper Lig'in lideri durumunda. Aboubakar'ın ikinci golünün asistini yapan Larin de bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı. Ligde 13 golü bulunan Kanadalı oyuncu, toplamda 17 gole direkt etki etti. - İSTANBUL

Aboubakar zirveye çıktı

Vincent Aboubakar, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aboubakar zirveye çıktı - Son Dakika Spor


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