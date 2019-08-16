Above The Shadows Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:57 Kaynak: InterSinema.com
Yıllardır yalnız olan ünlü fotoğrafçı Holly
, yaşamını bir gölge olarak sürdürmektedir. Yıllar sonra onu görebilen tek kişi olan Shane Blackwell adındaki gözden düşmüş bir MMA dövüşçüsü ile tanışır. Genç kadın, Shane’in gözden düşmesinin nedeninin, tabloid fotoğraflarından biri olduğunu fark eder. Neden olduğu şeyi telafi etmek isteyen Holly, Shane’ın eski “şampiyon” statüsünü geri kazanması için elinden geleni yapar. Shane ile aşkın ne demek olduğunu anlayan Holly, aynı zamanda kendi kaderi için hayal ettiğinden daha fazla sorumluluk taşıdığı gerçeğine uyanır. Yönetmen:
Claudia MyersSenaryo:
Claudia MyersOyuncular: Megan Fox
, Olivia Thirlby, Alan Ritchson
, Adam Lindo, Jim Gaffigan
, Maria Dizzia, Justine Cotsonas, David Johansen, Pawel Szajda, Owen CampbellFilmin Türü:
FanteziOrijinal Adı:
Above The ShadowsYapımcı Firma:
Boundary Stone FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
111 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
04.10.2019Above The Shadows Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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