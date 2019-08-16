Son Dakika Haberleri: Above The Shadows Filmi
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Above The Shadows Filmi

1 saat önce

Above The Shadows filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Above The Shadows filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yıllardır yalnız olan ünlü fotoğrafçı Holly, yaşamını bir gölge olarak sürdürmektedir. Yıllar sonra onu görebilen tek kişi olan Shane Blackwell adındaki gözden düşmüş bir MMA dövüşçüsü ile tanışır. Genç kadın, Shane’in gözden düşmesinin nedeninin, tabloid fotoğraflarından biri olduğunu fark eder. Neden olduğu şeyi telafi etmek isteyen Holly, Shane’ın eski “şampiyon” statüsünü geri kazanması için elinden geleni yapar. Shane ile aşkın ne demek olduğunu anlayan Holly, aynı zamanda kendi kaderi için hayal ettiğinden daha fazla sorumluluk taşıdığı gerçeğine uyanır.


Yönetmen: Claudia Myers
Senaryo: Claudia Myers
Oyuncular: Megan Fox, Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Adam Lindo, Jim Gaffigan, Maria Dizzia, Justine Cotsonas, David Johansen, Pawel Szajda, Owen Campbell
Filmin Türü: Fantezi
Orijinal Adı: Above The Shadows
Yapımcı Firma: Boundary Stone Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 111 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Holly, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:57 Kaynak: InterSinema.com
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