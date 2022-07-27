Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

27.07.2022 22:09
Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ABRA EYALETİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Abra eyaletinde gerçekleşen depremin ardından yaralıları tahliye eden acil durum müdahale birimleri, 27 Temmuz 2022.

ABRA EYALETİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'in Abra eyaletinde gerçekleşen depremin ardından yaralıları tahliye eden acil durum müdahale birimleri, 27 Temmuz 2022. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos, Çarşamba sabahı ülkenin ana Luzon adasını sallayan 7 büyüklüğündeki depremde en az dört kişinin hayatını kaybettiğini ve 60'a yakın kişinin de yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Filipinler Ordusu/Xinhua aracılığıyla)

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu Polis İntiharı Önergesini Yanıtladı: ''Nöbetçi Psikolog Uygulamasına Geçilerek Telefon Üzerinden Destek Hizmeti Verilmeye... İçişleri Bakanı Soylu Polis İntiharı Önergesini Yanıtladı: ''Nöbetçi Psikolog Uygulamasına Geçilerek Telefon Üzerinden Destek Hizmeti Verilmeye... Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti Filipinler, Rus helikopter anlaşmasını olası CAATSA yaptırımları nedeniyle iptal etti
Kaynak: Xinhua

Süleyman Soylu, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:41 Maçın gidişatını etkileyen an! Fenerbahçeli İsmail Yüksek oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı
21:04 İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı
21:07 FED, politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarttı!
20:50 Tepkilerin odağı oldu! Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşılaşmasında sınırını aştı
20:29 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e karşı bulduğu gol hakeme takıldı! Tribünler ve sosyal medyadaki taraftarlar büyük tepki gösterdi
19:59 Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
19:37 Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı
19:33 Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı
19:27 Koronavirüs karantinası sona eren ABD Başkanı Biden: Aşılar sayesinde tedavi sürecini sorunsuz atlattım
19:06 ABD'li ünlü oyuncu Ashley Judd'tan gündem olacak sözler: Bana tecavüz eden adamla yıllar sonra oturup dere kenarında sohbet ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 22:09:16. #1.13#
SON DAKİKA: Filipinler'deki Depremde En Az 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement