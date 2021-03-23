Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı - Son Dakika
BBC

Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı

23.03.2021 18:02
Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı, System.String[]

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç, kulübü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla satın aldığı iddiasına yer verilen bir kitap nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç, kulübü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla satın aldığı iddiasına yer verilen bir kitap nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı.

İsrail vatandaşlığı da bulunan Rus milyarder, kitabı geçen yıl yayımlayan yayınevinin, hakkında "asılsız ve karalayıcı iddialar" yayılmasına izin verdiğini savundu.

Gazeteci Catherine Belton'ın yazdığı "Putin's People: How the KGB took back Russia and then took on the West' (Putin'in Adamları- KGB Rusya'yı nasıl geri aldı ve sonra Batı'ya yöneldi) adlı kitap Nisan 2020'de yayımlanmıştı.

Abramoviç, kitapta yer alan iddiaların sadece kendisinin değil, 2003'te satın aldığı Chelsea'nın itibarını da zedelediğini savundu. Abramoviç, yazara da dava açtı.

Roman Abramoviç yazılı açıklamasında, dava açılmadan önce yayıneviyle "dostane bir çözüm bulunması amacıyla" çaba harcadığını ancak bunun başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.





'İddialar iki kaynağa dayanıyor'

İddiasını iki kaynağa dayandırdığını belirten yazar Belton ise, yatırımcı Surgey Pugaçev'le 20 defadan fazla mülakat yaptığını ve Rus oligark Boris Berezovski ile 2013'teki ölümünden önce görüştüğünü söylüyor.

Berezovski 2012'de Abramoviç'e dava açmıştı. Berezovski, Putin'in iktidara gelmesinden hemen sonra Abramoviç'in tehditleri yüzünden bir petrol şirketindeki hisselerini satmak zorunda kaldığını iddia etmişti.

Mahkeme, "güvenilir bir tanık olmaması nedeniyle Berezovski'nin iddialarını inandırıcı bulmadığını" açıklamıştı.

Kitapta bu iddialar tekrarlanıyor ancak bunların Yüksek Mahkeme'de reddedildiği bilgisine yer verilmiyor.

Abramoviç'in kişisel servetinin 19,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

2018 yılında İsrail vatandaşı da olan 54 yaşındaki iş insanı bu servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alıyor.

Roman Abramoviç'in Millhouse Capital adlı bir varlık yönetimi şirketi de var.

Abramoviç kulübü satın aldıktan sonra Chelsea, İngiltere'de 5 kez lig şampiyonu oldu, 4 kez Federasyon Kupası'nı kazandı. Chelsea bu dönemde bir kez Şampiyonlar Ligi, iki kez de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı
Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı

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Son Dakika Dünya Abramoviç, 'Chelsea'yı Putin'in talimatıyla aldı' iddiası nedeniyle HarperCollins yayınevine ve yazar Catherine Belton'a dava açtı - Son Dakika Dünya

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