Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te - Son Dakika
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Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te

22.03.2022 10:11

Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' yatının Bodrum'a demir atmasının ardından ikinci lüks yatı 'Eclipse' ise Marmaris'e demir attı.

Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te

Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' yatının Bodrum'a demir atmasının ardından ikinci lüks yatı 'Eclipse' ise Marmaris'e demir attı.

MUĞLA - Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'My Solaris' dün Bodrum'a demir atmıştı. Bugün sabah saatlerinde de Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık ikinci yatı 'Eclipse' Marmaris limanına yanaştı.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' yatının Marmaris'te yakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. 'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te
Abramovic'in 2'nci yatı Marmaris'te

YORUMLAR
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ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE ABRAMOVİÇ'İN YATI 'ECLİPSE' MARMARİS'TE MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı MHP Adım adım 2023 toplantısı Marmaris'te yapıldı

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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