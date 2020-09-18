Abramoviç'in Bodrum sefası sürüyor - Son Dakika

Abramoviç'in Bodrum sefası sürüyor

MUĞLA - İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç'in Bodrum tatili devam ediyor. 1.2 milyar dolarlık ultra lüks yatı 'Eclipse'le Cennet koyuna gelen Rus milyarder Abramoviç 5 kadın misafiriyle su sporları yaptı. 163 metre uzunluğundaki milyar dolarlık yat ise gittiği her koyun gözdesi oldu.

İngiltere'nin ünlü futbol takımlarından Chelsea'nin patronu Roman Abramoviç Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi Cennet koyuna demirlediği 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.2 milyar dolarlık 'Eclipse' isimli yatında tatil yapıyor. Jet skiye binen Rus milyarderin yatının etrafında korumalar ise kuş uçurtmadı. Kısa bir süre jetskiye binen Abramoviç daha sonra yatının arka tarafında dinlenmeye geçti. Yatta Abramoviç'in yanında 5 kadının daha olduğu görüldü.

Marinaya sığmadı

Geçtiğimiz hafta Yalıkavak'a gelen dev yat marinaya sığmayınca Bodrum açıklarına demir atmıştı. Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü koylarında demirleyen yat herkes tarafından ilgi odağı olmuştu.

Abromoviç ve misafirleri için Rusya'dan özel olarak 100 koruma ve 80 kişiden oluşan personel geldiği öğrenildi.

Füze savarlı yat

1.2 milyar dolarlık 163,5 metre uzunluğundaki dev yat dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. "Eclipse" adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzları, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.