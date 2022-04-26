Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı - Son Dakika
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Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı

26.04.2022 12:03

Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'Eclipse' 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir atmıştı. Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 'Eclipse' dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. Mega yat askeri füzesavar sistemine de sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup, camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

(Güldemet Kızıl - İHA)

Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı
Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı
Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı
Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı
Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Abramovic'in lüks yatı Eclipse Marmaris'ten ayrıldı - Son Dakika
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