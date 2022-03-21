Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum - Son Dakika
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Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum

21.03.2022 16:12

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında İngiltere tarafından el konulan, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatının, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından Bodrum'a doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında İngiltere tarafından el konulan, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli lüks yatının, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından Bodrum'a doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik ultra lüks yatı 'My Solaris', öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket ettiği öğrenilen 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu ve seyir halinde olduğu öğrenildi.

Helikopter pisti, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yatta Abramoviç'in olup olmadığı bilinmiyor.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür - Güldemet Kızıl/ İHA)

Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum
Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum
Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abramoviç'in lüks yatının rotası Bodrum - Son Dakika


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