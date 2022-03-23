ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI - Son Dakika
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ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI

23.03.2022 20:55

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse' ilgi uyandırmaya devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine gelen Rus milyarder Roman Abramoviç'in mega yatı 'Eclipse' ilgi uyandırmaya devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri yatın çevresinde botla tur atarken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışanları ise siren çalarak uyarıyor.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', dün sabah Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi. Mega yat Marmaris Limanı büyük iskelesine demirledi. Üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan mega yat Eclipse, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatı görenler, bol bol özçekim yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise yatın çevresinde botla tur atıyor. Bir teknede bulunanların yatı yakından görmek için yanından geçmesi üzerine, ekipler siren çalarak uyarıda bulundu. Bir diğer mega yatı 'My Solaris' ise Bodrum'da demirli bulunan Abramoviç'in ise nerede olduğu bilinmiyor.

ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI
ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI
ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI

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Roman Abramovich, Sahil Güvenlik, Marmaris, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ABRAMOVİÇ'İN MEGA YATINA YAKLAŞAN TEKNELERE SİRENLİ UYARI - Son Dakika
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