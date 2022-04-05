Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika
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Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı

05.04.2022 17:47
Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı

İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Yalıkavak'a demir attı.

İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Yalıkavak'a demir attı.

İngiliz hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in My Solaris isimli yatı, 21 Mart'ta Bodrum'a geldi. Bir grup Ukraynalı yelken sporcuları tarafından protesto edilen yat, Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'nde beklemeye alındı. Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor. 15 günlük bekleyişin ardından hareket eden yat, Yalıkavak'ta bulunan bir marinanın açıklarına demirledi. Yatta Abramoviç'in olup olmadığı bilinmiyor.


Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı
Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı
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Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor

Roman Abramovich, Chelsea, Futbol, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abramoviç'in yatı 'My Solaris' Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika
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