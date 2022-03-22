Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi - Son Dakika
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Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi

22.03.2022 14:42
Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemedikleri için Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir edilen Ukraynalı yelkenciler, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Bodrum Limanı'na yanaştırılan "My Solaris" adlı yatını, botla denize açılarak protesto etti.

Savaş nedeniyle ülkelerine dönemedikleri için Muğla'nın Bodrum ilçesinde misafir edilen Ukraynalı yelkenciler, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Bodrum Limanı'na yanaştırılan "My Solaris" adlı yatını, botla denize açılarak protesto etti.

???????Abramoviç'in 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki lüks yatının Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler de botla denize açıldı.

Cep telefonuyla kaydettikleri protestoda, şişme botla yatın çevresinde dolaşan yelkenciler İngilizce "Savaşa hayır" yazılı Ukrayna bayrağı açtı, "Rus gemisi buradan git" sloganı attı.

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri müdahale ederek sporcuları ve antrenörlerini karakola götürdü. Sporcular ve antrenör ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Optimist yarışları için İspanya'ya giden 6 yelkenci, bir antrenör ve iki veliden oluşan 9 kişilik grup, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyince Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden destek istemiş, ilçeye gelen yelkenciler belediye tarafından bir otelde misafir edilmeye başlanmıştı.

Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi
Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi
Abramoviç'in yatı, Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildi

YORUMLAR
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Protesto, Bodrum, Savaş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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