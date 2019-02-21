Son Dakika Haberleri: Abramovich Futbolculara 2 Milyar 760 Bin Sterlin Ödedi

Abramovich Futbolculara 2 Milyar 760 Bin Sterlin Ödedi

1 saat önce

Chelsea Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in, kulübü satın aldığı tarihten bu yana futbolcu maaşlarına büyük bir harcama yaptığı ortaya çıktı.

Abramovich Futbolculara 2 Milyar 760 Bin Sterlin Ödedi, System.String[]
Chelsea Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in, kulübü satın aldığı tarihten bu yana futbolcu maaşlarına büyük bir harcama yaptığı ortaya çıktı. The Sun gazetesinin haberine göre milyarder işadamı 2003'te başına geçtiği mavi-beyazlı ekipte bugüne kadar oyuncu maaşlarına 2 milyar 760 bin sterlin ödedi.

Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından itibaren bakıldığındaysa mavi-beyazlılar, 3 milyar sterlin sınırını aştı. O dönemden bu yana kulübün futbolcular için yaptığı harcamanın 3 milyar sterlinden fazla olduğu belirtildi. Abramovich dönemi, bu tutarın yüzde 92'sinin ödendiği bir dönem oldu.

Sadece son 6 sezon baz alındığındaysa, Manchester United'ın en çok harcama yapan kulüp olduğu bildirildi. Kırmızı-beyazlıların bu süreçte 1 milyar 386 bin sterlin harcadığı, toplamdaki rakamlarınınsa 2 milyar 600 bin sterlin olduğu kaydedildi.

Chelsea'nin bu sezon geçirdiği sıkıntılı sürecin, Abramovich'i uzaklara kaçırdığı belirtildi. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan takımın teknik direktörü Sarri'nin görevden uzaklaştırılmasının gündemde olduğu şu günlerde, Rus milyarderin de ülkesinin yolunu tuttuğu ifade edildi. Londra'dan binlerce kilometre uzakta Moskova'da opera ve bale izlediği aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:55 

Roman Abramovich, Chelsea, Sterlin, Güncel
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