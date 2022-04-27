Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı - Son Dakika
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Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı

27.04.2022 16:15

Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı Rus milyarder Roman Abramovich'in ultra lüks yatı 'Eclipse' Fethiye Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.

Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı

Rus milyarder Roman Abramovich'in ultra lüks yatı 'Eclipse' Fethiye Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.

MUĞLA Marmaris limanından ayrılan Rus milyarder Roman Abromovich'in lüks yatı 'Eclipse' Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.

Yaklaşık 20 gün Marmaris'te bulunan ve dün Marmaris'ten ayrılan Roman Abramovich'in 'Eclipse' yatı 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 6 katlı süper lüks yatın Göcek açıklarında ne kadar kalacağı bilinmiyor. 'Eclipse' Yatından zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıkarak alışveriş yaptığı öğrenildi.

340 milyon Avro'ya mal olan yatta, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı
Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı
Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı
Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı

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Abramovic'in lüks yatı 'Eclipse' Marmaris'ten ayrıldı Abramovic'in lüks yatı 'Eclipse' Marmaris'ten ayrıldı Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Fethiye'de Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Fethiye'de

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Abramovich'in 'Eclipse' yatı Göcek'e demir attı - Son Dakika


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