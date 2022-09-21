BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, "ikili ilişkileri" görüştü

21.09.2022 20:50
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, "ikili ilişkileri" görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile ikili ilişkiler ve ortak çalışma konusunu görüştüğü belirtildi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile ikili ilişkiler ve ortak çalışma konusunu görüştüğü belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi.

İkilinin, BAE ve Bahreyn ile iki ülke halklarını birbirine bağlayan köklü ve tarihi dostluk ilişkilerini ele aldığı ve iki ülkenin refah ve ilerlemesinin sürmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede ayrıca "ortak çalışma, koordinasyon ve bunu tüm alanlarda destekleme ve çeşitlendirme yollarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma çabalarının geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman bin Abdulaziz ile de bir araya gelerek, ikili ilişkiler, ortak öneme sahip konular ve stratejik iş birliği yollarını görüştüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den çok sayıda SİHA almak için anlaşma sağladı Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den çok sayıda SİHA almak için anlaşma sağladı
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, 'ikili ilişkileri' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:16:18. #1.13#
SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement