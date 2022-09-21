BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Bahreyn Kralı, "ikili ilişkileri" görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile ikili ilişkiler ve ortak çalışma konusunu görüştüğü belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Bahreyn Kralı Al Halife ile bir araya geldi.

İkilinin, BAE ve Bahreyn ile iki ülke halklarını birbirine bağlayan köklü ve tarihi dostluk ilişkilerini ele aldığı ve iki ülkenin refah ve ilerlemesinin sürmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede ayrıca "ortak çalışma, koordinasyon ve bunu tüm alanlarda destekleme ve çeşitlendirme yollarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma çabalarının geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı" ifade edildi.

Haberde ayrıca BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman bin Abdulaziz ile de bir araya gelerek, ikili ilişkiler, ortak öneme sahip konular ve stratejik iş birliği yollarını görüştüğü belirtildi.