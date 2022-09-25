BAE ve İran Dışişleri Bakanları iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü - Son Dakika
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BAE ve İran Dışişleri Bakanları iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

25.09.2022 12:45
BAE ve İran Dışişleri Bakanları iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

BAE ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, iki ülkenin ortak çıkarlarını sağlayacak şekilde iş birliğini geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Ortak öneme sahip meseleler, bölgedeki durum, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan bakanlar, BM Genel Kurulunun gündemindeki bir dizi dosyayı da ele aldı.

BAE Dışişleri Bakanı, uluslararası iş birliğini güçlendirmenin, bölgedeki istikrar ve barış desteklerini pekiştirmek için çalışmanın önemini vurguladı.

İran haber ajansı IRNA'ya göre ise iki bakan, birkaç yıl aradan sonra BAE büyükelçisinin Tahran'a atanmasının ardından ikili iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

BAE'nin 6 yıl aradan sonra Tahran'a büyükelçi ataması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

BAE Dışişleri Bakanlığından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, gelecek günlerde Büyükelçi Seyf Muhammed ez-Zeabi'nin Tahran'a döneceği bildirilmişti.

Zeabi, yaklaşık 6 yıl aranın ardından eski görevine devam etmek üzere 14 Eylül'de İran'a ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve İran Dışişleri Bakanları iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü - Son Dakika

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