BAE'den "tek Çin" politikasına saygı vurgusu - Son Dakika
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BAE'den "tek Çin" politikasına saygı vurgusu

04.08.2022 17:34
BAE'den "tek Çin" politikasına saygı vurgusu

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "tek Çin" politikasına saygının önemini vurguladı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "tek Çin" politikasına saygının önemini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yayımlanan açıklamada, BAE'nin Çin'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne verdiği destek ile "tek Çin" politikasına saygı duymanın önemi vurgulandı.

İlgili Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması çağrısı yapılan açıklamada, "Abu Dabi'nin herhangi bir provokatif ziyaretin denge, istikrar ve uluslararası barış üzerindeki etkisine ilişkin endişesine" işaret edildi.

Açıklamada, bölgesel ve uluslararası istikrarı sağlamak için diplomatik diyaloğa öncelik verilmesi gerektiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak 2 Ağustos'ta Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE'den 'tek Çin' politikasına saygı vurgusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'den "tek Çin" politikasına saygı vurgusu - Son Dakika
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