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Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu
Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu.
Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) tarafından Abu Dabi'de inşa edilen Barakah nükleer santralinin 2017 yılında açılması planlanıyordu. Fakat ilk reaktörün inşası birçok kez ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:04
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