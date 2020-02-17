Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi - Son Dakika Dünya

Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu

Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında kurulacak ilk nükleer santral için işletme lisansı çıkardı. Böylece santralin üretime başlaması için yeşil ışık verilmiş oldu.


Güney Koreli Korea Electric Power Corporation (KEPCO) tarafından Abu Dabi'de inşa edilen Barakah nükleer santralinin 2017 yılında açılması planlanıyordu. Fakat ilk reaktörün inşası birçok kez ertelendi.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı
İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:12:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abu Dabi Arap dünyasının ilk nükleer santralinin işletme lisansını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]