Abu Dabi'de havai fişek gösterisi 35 dakika sürdü - Son Dakika

Abu Dabi'de havai fişek gösterisi 35 dakika sürdü

Abu Dabi'de yeni yıl, 35 dakika süren fişek gösterisi ile karşılandı.

Abu Dabi'de yeni yıl, 35 dakika süren fişek gösterisi ile karşılandı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. Abu Dabi'de 2021 yılı, 35 dakika süren fişek gösterisi ile karşılandı. Havai fişekler, şehirdeki 16 kuleden atılarak gökyüzünü aydınlattı. Abu Dabi'de Al Wathba alanını dolduran vatandaşlar ise, havai fişek gösterisini büyük bir ilgiyle izledi. - ABU DABİ

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