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Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

ABD'de düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.779 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.973 ile ikinci, Red Bull- Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.35.139 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Dünya Şampiyonası, Mercedes, Abu Dabi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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